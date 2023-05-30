Минобороны Украины: Сейчас у нас есть 60 танков от восьми союзников

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, кто из западных союзников поставлял танки вооруженных силам страны и сколько на данный момент у Киева есть в наличии этой тяжелой техники.
На данный момент Украина имеет 60 танков (два батальона по 30 единиц). Вся эта техника была поставлена из Великобритании, Франции, Польши, Германии, Нидерландов, Швеции, Португалии и Канады, информирует издание Funke. Большая часть из них отправлена Украине из Германии в текущем году.
Ранее Резников заявил, что Киев не намерен нападать на российские территории в связи с тем, что Украина хочет в дальнейшем попытаться выстроить с Россией нейтральные или дружественные отношения. Также глава Минобороны добавил, что ВСУ не имеют отношения к обстрелам Белгородской области.