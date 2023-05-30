Минобороны Украины: Сейчас у нас есть 60 танков от восьми союзников

Ранее Резников заявил, что Киев не намерен нападать на российские территории в связи с тем, что Украина хочет в дальнейшем попытаться выстроить с Россией нейтральные или дружественные отношения. Также глава Минобороны добавил, что ВСУ не имеют отношения к обстрелам Белгородской области.