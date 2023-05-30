Парикмахер художника Сальвадора Дали ушел из жизни в возрасте 87 лет

Лонгерас имел довольно обширный список звездных клиентов – он даже работал над прическами членов испанской королевской семьи. Мастер настолько любил свое ремесло, что собственные волосы доверял исключительно самому себе. Именно он сделал известными всему миру усы Дали. Стилист обожал удивлять – для музея художника он создал огромный парик-занавес, который и по сей день входит в книгу рекордов как самый большой на Земле.