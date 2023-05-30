Специалисты рассказали про преимущества дневного сна и попросили не злоупотреблять им

Специалисты из издания MEN TODAY выяснили, полезен ли дневной сон для взрослого человека и как получить от него максимум пользы.
Сам по себе дневной сон помогает в снятии утомляемости, повышает настроение, внимательность и способствует расслаблению. Но проспав слишком много вы начнете испытывать проблемы с формированием фаз сна и бессонницей ночью.
Начать практиковать дневной сон стоит, если вы постоянно испытываете сонливость или недосыпание.
Старайтесь не спать днем долго, делайте это исключительно до 15:00, чтобы не сбить режим и создайте себе умиротворяющее окружение. Придерживаясь этих советов, вы сможете повысить качество своего сна и прекратить испытывать вечный недосып поутру.
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