Специалисты рассказали про преимущества дневного сна и попросили не злоупотреблять им

Старайтесь не спать днем долго, делайте это исключительно до 15:00, чтобы не сбить режим и создайте себе умиротворяющее окружение. Придерживаясь этих советов, вы сможете повысить качество своего сна и прекратить испытывать вечный недосып поутру.