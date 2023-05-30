Минобороны Украины: Нам не нужны российские территории, мы планируем выстраивать отношения

Также он заявил, что Киев не хочет наступать и завоевывать российские территории, так как они ему «не нужны». Резников уверен, что Украина намерена выстроить дружеские отношения с Россией, Польшей и Румынией после того, как вооруженный конфликт будет урегулирован, информирует портал Funke.