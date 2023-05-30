Минобороны Украины: Нам не нужны российские территории, мы планируем выстраивать отношения

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал обстрелы в Белгородской области и намерения Киева по установлению отношений с Россией.
По словам Резникова, Украина не имеет отношения к обстрелам Белгородской области и не знает, кто может за этим стоять, однако вооруженные силы страны к этому точно не причастны.
Также он заявил, что Киев не хочет наступать и завоевывать российские территории, так как они ему «не нужны». Резников уверен, что Украина намерена выстроить дружеские отношения с Россией, Польшей и Румынией после того, как вооруженный конфликт будет урегулирован, информирует портал Funke.
Ранее Резников заявил, что Запад уже передал Киеву большую часть всей необходимой техники, которая требуется ВСУ для контрнаступления. Украинская армия ждет только приказа.