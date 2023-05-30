Диетолог Залесская рассказала о негативных последствиях женских диет

Залесская сообщила, что часто во время диет женщины часто исключают жиры из своего рациона, что может привести к недостатку омега-3 ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот), которые необходимы для регулирования обмена веществ, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, памяти, концентрации внимания и здоровья кожи, волос и ногтей. Это особенно важно для женщин, которые занимаются спортом.
Кроме того, диеты могут привести к дефициту железа, которое необходимо для синтеза гемоглобина и транспортировки кислорода к клеткам. Женщины детородного возраста, девушки в период активного роста, беременные и кормящие женщины, вегетарианки и те, кто занимается спортом, должны контролировать уровень железа в организме. Чтобы поддерживать нормальный уровень этого вещества, можно включить в рацион блюда из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц, а также принимать биологически активные добавки.
Важным элементом для женского здоровья является магний, который помогает усваивать питательные вещества, регулирует работу нервной системы, снижает тревожность и стресс, стабилизирует сердечный ритм и артериальное давление. Недостаток магния может вызывать судороги и вздрагивания в период засыпания. Кроме того, для женщин важны селен, коэнзим Q-10, витамин А, витамин Е, холин, инозитол, таурин и лецитин. Женщины должны следить за своим рационом, чтобы получать все необходимые питательные вещества и поддерживать свое здоровье.
Ранее диетолог Неха Сахайя перечислила продукты, которые нельзя употреблять натощак. В список вошли чай, кофе и фрукты.