Диетолог Залесская рассказала о негативных последствиях женских диет

Кроме того, диеты могут привести к дефициту железа, которое необходимо для синтеза гемоглобина и транспортировки кислорода к клеткам. Женщины детородного возраста, девушки в период активного роста, беременные и кормящие женщины, вегетарианки и те, кто занимается спортом, должны контролировать уровень железа в организме. Чтобы поддерживать нормальный уровень этого вещества, можно включить в рацион блюда из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц, а также принимать биологически активные добавки.