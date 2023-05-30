Оголодавшего медвежонка спасли в Иркутской области

Жители Иркутской области активно обсуждают спасение истощенного медвежонка. Дикий зверь долгое время питался чем попало в лесу – даже почвой. Об этом пишет 5-tv.ru.
Обнаружить нуждающегося в помощи косолапого удалось с помощью местной собаки, которая уже известна тем, что выхаживала в вольере льва и двух тигров. Зверь не сразу понял, что ему пытаются помочь – он принялся «показывать характер».
После осмотра специалисты выяснили, что медвежонку около трех месяцев, а весил он всего лишь три с половиной килограмма, хотя норма для такого возраста составляет 15 кг. В настоящее время он находится под присмотром – его нормально кормят и следят за здоровьем.
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