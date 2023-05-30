Эксперты моды объяснили, как можно скрыть выпирающий мужской живот

Стилисты и эксперты издания MAXIM рассказали о способах, позволяющих скрыть выпирающий живот у мужчины и подчеркнуть достоинства.
Сначала стоит научиться любить оверсайз одежду. Она отлично прикрывает недостатки и оставляет в вас элемент загадки. В огромной толстовке, если вы правильно ее подберете, никто никогда не узнает, весите вы 100 килограммов или 60.
Выбирайте одежду подлиннее. Тот самый мужик на пляже, поднимающий руки вверх и демонстрирующий живот, опускающийся до паха, не должен быть для вас эталоном для подражания. Выбирайте одежду длиной доходящую хотя бы до верха бедра.
Черный базовый слой, вроде футболки или майки, прикрытый сверху яркой курткой отлично отвлекает внимание и не дает животу выделяться на фоне остальных частей тела.
Раскачайте свои плечи и носите одежду, подчеркивающую ваши руки. Даже имея «пузико», вы будете выглядеть солиднее, если ваши руки будут объемны, а плечи широки.
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