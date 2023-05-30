Эксперты объяснили, можно ли опьянеть от безалкогольных напитков

Квас, хорошо сдобренный сахаром и дрожжами, может спокойно окрепнуть до 1 градуса. Если вы в душе экспериментатор, то можете попробовать сделать брагу на хлебе, так называемое «хлебное вино», но за качество итогового продукта никто не отвечает. Что касается баночки безалкогольного пива, то крепость «нулевки» может достигать 2,5% алкоголя.