Эксперты объяснили, можно ли опьянеть от безалкогольных напитков

Эксперты из издания MAXIM провели собственное исследование и выяснили, сколько алкоголя содержится в «безалкогольных» напитках, которые продаются повсеместно.
Итак, слегка побродивший, постоявший дня четыре кефир способен «окрепнуть» до 2%, а это значит, что если вы хотите получить от него опьянение, как от стопки водки, то придется выпить три литра молочного продукта.
Лошадиное молоко отличается большим количеством лактозы в составе, а значит и большим потенциалом для брожения. Условный кумыс способен достичь крепости в 4,5 градуса, что уже сопоставимо с банкой пива. Придется подождать час, перед тем как садиться за руль своей машины.
Квас, хорошо сдобренный сахаром и дрожжами, может спокойно окрепнуть до 1 градуса. Если вы в душе экспериментатор, то можете попробовать сделать брагу на хлебе, так называемое «хлебное вино», но за качество итогового продукта никто не отвечает. Что касается баночки безалкогольного пива, то крепость «нулевки» может достигать 2,5% алкоголя.
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