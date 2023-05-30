Пригожин рассказал о проблемах в подготовке теробороны в Белгородской области

Пригожин усомнился, что даже опытные «вагнеровцы» смогли бы организовать полноценный курс обучения бойцов теробороны. Он уточнил, что один из сотрудников ЧВК «Вагнер» посетил такой тренировочный центр и увиденное его совсем не впечатлило.