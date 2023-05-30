Пригожин рассказал о проблемах в подготовке теробороны в Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил появившиеся в Белгородской области центры обучения бойцов территориальной обороны, в которые, по заявлениям местных властей, также пригласили преподавать бывших штурмовиков «оркестра». Ответ публикует пресс-служба бизнесмена.
Пригожин усомнился, что даже опытные «вагнеровцы» смогли бы организовать полноценный курс обучения бойцов теробороны. Он уточнил, что один из сотрудников ЧВК «Вагнер» посетил такой тренировочный центр и увиденное его совсем не впечатлило.
«Он увидел, что там нет никакой дисциплины, обучение проводится три часа в день там, сколько дней, кто пришел – столько и пришел, и кроме отсутствия дисциплины увидел, что люди сидят на скамеечках на лужайке, попивают чай и разные там другие напитки», — подчеркнул бизнесмен.
Предприниматель сделал вывод, что местных жителей никто адекватно не обучает, а организация процесса находится на таком же низком уровне. Пригожин не стал искать виновников, но назвал проводимые тренировки бойцов «полной тотальной чушью».
Бизнесмен также прокомментировал тот факт, что в обучении принимают участие отставные «музыканты». Основатель «оркестра» заявил, что из ЧВК «Вагнер» уходят либо по причине ранения, либо при условии попадания в черный список. Поэтому Пригожин посоветовал не рассчитывать, что тренировками занимаются хорошие бойцы подразделения.