Американское издание Washington Post опубликовало статью, где сообщалось о погибших в зоне боевых действий 16 наемниках из США, которые воевали в составе вооруженных сил Украины. Однако эта информация не понравилась читателям портала.
Многие читатели написали в комментариях, что эти наемники приняли неверное решение, когда отправились сражаться за чужую страну, так как это не их война, и они могли отказаться. Также один из пользователей выразил недоумение в связи с тем, что Америка не воюет с Россией и не ее граждане должны умирать на Украине.
Ранее в Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он рассчитывает на укрепление сотрудничества с Турцией в связи с переизбранием президента Реджепа Эрдогана. По словам украинского лидера, он надеется на улучшение отношений с Анкарой для обеспечения безопасности в регионе.