«Разве Америка воюет с Россией?»: В Сети задались вопросом после смерти американских наемников

Многие читатели написали в комментариях, что эти наемники приняли неверное решение, когда отправились сражаться за чужую страну, так как это не их война, и они могли отказаться. Также один из пользователей выразил недоумение в связи с тем, что Америка не воюет с Россией и не ее граждане должны умирать на Украине.