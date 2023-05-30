Нападающим Лионелем Месси заинтересовался новый клуб, но он не из Европы

На аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси появился новый претендент. Клуб из другой лиги заинтересовался игроком.
Месси не рассматривал американскую премьер-лигу, как место продолжения своей карьеры, так как у него в приоритете были арабский клуб «Аль-Хиляль» и испанская «Барселона». Однако недавний инсайд от издания Ole продемонстрировал, что на аргентинца засматривается еще один клуб, а именно американский «Интер».
На данный момент неизвестно, сколько готовы предложить американцы, однако тягаться с зарплатой, которую предлагают Месси в «Аль-Хиляль», им будет сложновато.
Ранее «Аль-Хиляль» повысил сумму контракта аргентинца до 600 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Отец именитого нападающего Хорхе Месси уже дал свое согласие на подписание этого контракта, однако сам игрок до сих пор ждет предложения от «Барселоны».