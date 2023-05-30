Нападающим Лионелем Месси заинтересовался новый клуб, но он не из Европы

Месси не рассматривал американскую премьер-лигу, как место продолжения своей карьеры, так как у него в приоритете были арабский клуб «Аль-Хиляль» и испанская «Барселона». Однако недавний инсайд от издания Ole продемонстрировал, что на аргентинца засматривается еще один клуб, а именно американский «Интер».