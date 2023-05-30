Индийский политик осушил водоем, чтобы достать упавший в воду телефон

Как сообщает издание «Правила Жизни», телефон упал в воду, пока чиновник делал селфи. Изначально, он просил местных дайверов нырять в воду и искать свой сотовый. Когда поиски окончились неудачей, он приказал поставить возле водоема дизельные насосы, которые за три дня опустошили водохранилище на 2 млн литров. Этого объема жидкости хватило бы на орошение 6 квадратных километров сельхозугодий.