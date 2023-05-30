«Продажная свинья»: В Сети осудили Зеленского за намерения сотрудничать с Турцией

Многие пользователи Twitter* раскритиковали Зеленского за то, что он рассчитывает на помощь Турции, несмотря на то, что Эрдоган является рьяным сторонником России. Также некоторые комментаторы отмечали, что турецкий лидер навряд ли будет сотрудничать с «продажной нацистской свиньей», учитывая, что Эрдоган намерен развивать отношения с Москвой.