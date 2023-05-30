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«Продажная свинья»: В Сети осудили Зеленского за намерения сотрудничать с Турцией

Общество
«Продажная свинья»: В Сети осудили Зеленского за намерения сотрудничать с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием словами о НАТО и сотрудничестве ради безопасности Европы и наткнулся на шквал негатива в Сети.

Многие пользователи Twitter* раскритиковали Зеленского за то, что он рассчитывает на помощь Турции, несмотря на то, что Эрдоган является рьяным сторонником России. Также некоторые комментаторы отмечали, что турецкий лидер навряд ли будет сотрудничать с «продажной нацистской свиньей», учитывая, что Эрдоган намерен развивать отношения с Москвой.

Ранее Зеленский поздравил Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах в Турции и заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Анкарой в контексте обеспечения безопасности в Европе.

* заблокирован на территории России.
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