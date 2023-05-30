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Сенатор Ковитиди: между Пекином и Вашингтоном начался новый виток открытого противостояния

Политика
Сенатор Ковитиди: между Пекином и Вашингтоном начался новый виток открытого противостояния

Сенатор Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила в своем Telegram-канале, что между США и Китаем начался новый «виток» противостояния.

По мнению политика, первым шагом был отказ Пекина проводить встречу министров обороны двух стран в Сингапуре. Связано это с опасениями КНР иметь в друзьях «мирового организатора государственных переворотов».

«Притупить бдительность Пекина и навязать китайской стороне свои правила Вашингтону не удалось», - заявила сенатор.

Саму ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе она считает крайне непростой, учитывая обстановку вокруг Тайваня и предстоящий форум по безопасности, участие в котором примут 27 стран Азии.

Ранее министр обороны Китая Тан Кэфэй назвал «неправильным» увеличение сотрудничества США и Тайваня.
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