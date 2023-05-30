Минобороны Италии: 29 мая в Косово пострадали более 30 военных НАТО

Министерство обороны Италии сообщило о ранении своих солдат в Косово во время столкновения с сербами в регионе.
В совокупности, во время вооруженного столкновения подразделения НАТО в Косово с жителями региона, пострадали 34 военных. Из них 14 являются гражданами Италии. Жители кидали в бойцов коктейли Молотова, камни и петарды. На данный момент ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, говорится в сообщении Минобороны в социальных сетях ведомства.
Ранее 29 мая протестующие сербы снова вступили в столкновения с солдатами НАТО после того, как в конце апреля состоялись выборы глав администраций региона. Бойцы альянса разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, что привело к насилию со стороны сербов и жертвам.