Минобороны Италии: 29 мая в Косово пострадали более 30 военных НАТО

В совокупности, во время вооруженного столкновения подразделения НАТО в Косово с жителями региона, пострадали 34 военных. Из них 14 являются гражданами Италии. Жители кидали в бойцов коктейли Молотова, камни и петарды. На данный момент ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, говорится в сообщении Минобороны в социальных сетях ведомства.