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Минобороны Италии: 29 мая в Косово пострадали более 30 военных НАТО

Происшествия
Минобороны Италии: 29 мая в Косово пострадали более 30 военных НАТО

Министерство обороны Италии сообщило о ранении своих солдат в Косово во время столкновения с сербами в регионе.

В совокупности, во время вооруженного столкновения подразделения НАТО в Косово с жителями региона, пострадали 34 военных. Из них 14 являются гражданами Италии. Жители кидали в бойцов коктейли Молотова, камни и петарды. На данный момент ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, говорится в сообщении Минобороны в социальных сетях ведомства.

Ранее 29 мая протестующие сербы снова вступили в столкновения с солдатами НАТО после того, как в конце апреля состоялись выборы глав администраций региона. Бойцы альянса разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, что привело к насилию со стороны сербов и жертвам.
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