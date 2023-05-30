Знаменитый нападающий Лионель Месси уже не верит в переход в «Барселону»

До недавнего времени Месси еще ждал предложений от «Барселоны», которая не раз заявляла о своем намерении вернуть игрока, однако, видя, что сейчас каталонский клуб не в состоянии обеспечить и, как следствие, подписать нападающего, Месси все же склоняется к «Аль-Хиляль». Отец игрока Хорхе Месси уже радостно принял предложение от арабского клуба, а сам игрок все еще ждет звонка от «сине-гранатовых», хоть уже и почти не верит в это, информирует Foot Mercato.