Знаменитый нападающий Лионель Месси уже не верит в переход в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал все больше сомневаться в том, стоит ли ему дожидаться предложения от своего бывшего клуба «Барселоны».
На данный момент клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал Месси ряд заманчивых предложений, которые заключаются, как минимум, в зарплате в 600 млн евро в год, что обеспечивает аргентинцу статус самого высокооплачиваемого игрока в мире и позволяет обойти извечного конкурента – нападающего «Аль-Нассра» Криштиану Роналду.
До недавнего времени Месси еще ждал предложений от «Барселоны», которая не раз заявляла о своем намерении вернуть игрока, однако, видя, что сейчас каталонский клуб не в состоянии обеспечить и, как следствие, подписать нападающего, Месси все же склоняется к «Аль-Хиляль». Отец игрока Хорхе Месси уже радостно принял предложение от арабского клуба, а сам игрок все еще ждет звонка от «сине-гранатовых», хоть уже и почти не верит в это, информирует Foot Mercato.
Ранее спортивный журналист Франсуа Галлардо заявил, что ПСЖ подготовило новое предложение для Месси, чтобы удержать игрока в клубе. Руководство предлагает аргентинцу 100 млн евро в год.