Московская полиция задержала церковного вора

Полицейские заметили подозрительного мужчину, который в жару сидел на лавочке у Новодевичьего монастыря в зимней куртке, и решили задержать его. При обыске в отделении на теле задержанного была найдена длинная антенна, обмотанная двухсторонним скотчем, и большая сумма наличных денег. Подозреваемый признался, что он использовал антенну для кражи денег из ящиков для пожертвований. Мужчина был задержан перед очередной кражей. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что он уже признался в совершении подобных преступлений в других храмах Москвы. Сейчас воришка находится под следствием.