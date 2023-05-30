Московская полиция задержала церковного вора

Москвич воровал деньги из ящиков для пожертвований в храмах столицы, используя антенну от радиоприемника. Об этом сообщает издание «Мослента».
Полицейские заметили подозрительного мужчину, который в жару сидел на лавочке у Новодевичьего монастыря в зимней куртке, и решили задержать его. При обыске в отделении на теле задержанного была найдена длинная антенна, обмотанная двухсторонним скотчем, и большая сумма наличных денег. Подозреваемый признался, что он использовал антенну для кражи денег из ящиков для пожертвований. Мужчина был задержан перед очередной кражей. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что он уже признался в совершении подобных преступлений в других храмах Москвы. Сейчас воришка находится под следствием.
Ранее СМИ сообщили, что 25-летний житель Мордовии совершил кражу велосипеда и обменял его на смартфон в комиссионном магазине. Полиция возбудила в отношении вора уголовное дело по статье «Кража».