Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления

Общество
В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления

Продажи лапши быстрого приготовления в России в первом квартале 2023 года уменьшились на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Продажи всех продуктов быстрого приготовления сократились еще сильнее на 12,8% в штуках за первый квартал года по сравнению с прошлым годом, хотя в денежном выражении выросли на 3,9% в связи с увеличением средних цен. Обычно, в кризисные периоды, рынок продуктов быстрого приготовления растет, однако в настоящее время наблюдается сокращение продаж, что вызывает у экспертов определенные опасения. Они считают, что могут возникнуть трудности с расширением базы потребителей. Тем не менее, производители продуктов быстрого приготовления видят потенциал для роста рынка и готовы предложить новые товары, чтобы привлечь покупателей.

Ранее СМИ сообщили, что в России выросла цена продуктового набора для окрошки. Сильнее всего подорожали огурцы, на 5,5%.
россия лапша быстрого приготовления лапша рост цен рост цен на продукты рост цен в РФ снижение продаж снижение потребления
Военкоры ФАН