В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления

Продажи всех продуктов быстрого приготовления сократились еще сильнее на 12,8% в штуках за первый квартал года по сравнению с прошлым годом, хотя в денежном выражении выросли на 3,9% в связи с увеличением средних цен. Обычно, в кризисные периоды, рынок продуктов быстрого приготовления растет, однако в настоящее время наблюдается сокращение продаж, что вызывает у экспертов определенные опасения. Они считают, что могут возникнуть трудности с расширением базы потребителей. Тем не менее, производители продуктов быстрого приготовления видят потенциал для роста рынка и готовы предложить новые товары, чтобы привлечь покупателей.