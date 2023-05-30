Майора разжаловали и посадили в тюрьму из-за вымогательства взятки от военнослужащего

Майора Вооруженных сил России Андрея Горшенева отстранили от службы и осудили на пять лет из-за взятки от раненого солдата.
Как сообщает сайт РБК, офицеру инкриминировали 290 и 159 статьи УК РФ (взятка должностного лица/мошенничество). Сам инцидент сослуживший майору «недобрую службу» произошел в марте, когда он согласился помочь военнослужащему оказавшемуся без положенной ему выплаты, но только за некую «благодарность» в размере 600 тыс. рублей. Выплаты он получил уже через сотрудника ФСБ, действовавшего под прикрытием.
Вину в своих правонарушениях осужденный признает. После выхода из колонии через пять лет, ему будет запрещено служить в ВС РФ еще два года. Приговор оказался относительно мягким, потому что суд учитывал хорошую характеристику Горшенева, службу в горячих точках и награды.
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