Майора разжаловали и посадили в тюрьму из-за вымогательства взятки от военнослужащего

Вину в своих правонарушениях осужденный признает. После выхода из колонии через пять лет, ему будет запрещено служить в ВС РФ еще два года. Приговор оказался относительно мягким, потому что суд учитывал хорошую характеристику Горшенева, службу в горячих точках и награды.