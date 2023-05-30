Эксперт Александр Матюшин: ВСУ готовят масштабное нападение с помощью огромного количества танков

На данный момент нельзя точно утверждать, что предпримет Украина завтра, так как регулярно появляется что-то новое. Однако можно предположить, что ВСУ могут совершить попытку вторжения на территорию России с помощью тяжелой техники, например, танков и БТР в большом количестве. Подобное уже замечалось за подразделениями ВСУ, но в небольшом объеме, однако сейчас готовится большая масштабная операция, приводит слова Матюшина URA.RU.