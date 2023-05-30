Эксперт Александр Матюшин: ВСУ готовят масштабное нападение с помощью огромного количества танков

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал о возможных дальнейших действиях ВСУ в приграничной с Украиной зоне.
На данный момент нельзя точно утверждать, что предпримет Украина завтра, так как регулярно появляется что-то новое. Однако можно предположить, что ВСУ могут совершить попытку вторжения на территорию России с помощью тяжелой техники, например, танков и БТР в большом количестве. Подобное уже замечалось за подразделениями ВСУ, но в небольшом объеме, однако сейчас готовится большая масштабная операция, приводит слова Матюшина URA.RU.
Ранее политик Владимир Рогов заявил, что Киев стягивает свои войска на запорожское направление для того, чтобы провести операцию по уничтожению сухопутного коридора до Крыма.