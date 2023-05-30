Стоматолог Анна Еникеева сравнила элайнеры и брекеты

Врач-ортодонт Анна Еникеева рассказала о преимуществах и недостатках брекет-систем и элайнеров. Эксперт сообщила, какой именно из почти равных по цене способов лечения выбрать для конкретных случаев. Об этом пишет издание «Страсти».
Брекеты представляют собой систему замков на зубах, соединенных дугой. Их нельзя снимать до завершения лечения и необходимо чистить после каждого приема пищи. Брекет-системы подходят для лечения скученности зубов, разворотов или промежутков. Несомненными плюсами брекетов является возможность их установки как взрослым, так и детям, при этом они помогают даже в самых сложных ситуациях. К минусам можно отнести невозможность их снятия, изменение внешнего вида пациента и его дикции, травмы слизистой, необходимость соблюдения специальной диеты.
Элайнеры являются более удобным и комфортным аналогом брекет-систем. Они состоят из прозрачного пластика и их можно снимать во время еды. Пациенту не требуется поддерживать строгую гигиену элайнеров, более того, они не нарушают дикцию. Явные минусы такого метода лечения – невозможность применения в сложных случаях и противопоказания по возрасту (не младше семи лет).
Ранее диетолог Ольга Лушникова предупредила об опасности частых перекусов для зубов и веса. Такие приемы пищи, как правило, насыщают организм лишними калориями и препятствуют образованию слюны в достаточных объемах – она становится неспособной защищать эмаль.