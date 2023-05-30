Стоматолог Анна Еникеева сравнила элайнеры и брекеты

Брекеты представляют собой систему замков на зубах, соединенных дугой. Их нельзя снимать до завершения лечения и необходимо чистить после каждого приема пищи. Брекет-системы подходят для лечения скученности зубов, разворотов или промежутков. Несомненными плюсами брекетов является возможность их установки как взрослым, так и детям, при этом они помогают даже в самых сложных ситуациях. К минусам можно отнести невозможность их снятия, изменение внешнего вида пациента и его дикции, травмы слизистой, необходимость соблюдения специальной диеты.