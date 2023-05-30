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La Repubblica: Запад хочет окончания СВО в этом году, но Зеленский не желает идти на уступки

Политика
La Repubblica: Запад хочет окончания СВО в этом году, но Зеленский не желает идти на уступки

Итальянское издание La Repubblica сообщило о намерениях Евросоюза и Запада, которые обсуждались на саммите стран G7 в Японии в мае.

Как сообщает издание, ЕС неоднократно предлагал и продолжает предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому план, который отличается от его изначального, так как содержит в себе аспекты, на которые Зеленский пойти не готов, однако это является необходимым условием для того, чтобы завершить конфликт между Киевом и Москвой в текущем году. Этот план должен приблизить мирные переговоры между Украиной и Россией, но он не нравится Зеленскому, так как ущемляет его изначальные планы.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что в 2024 году Россия сможет освободить Одессу, Харьков и дойти до Приднестровья, что впоследствии заставит Евросоюз и Киев признать свое поражение и согласиться на российские условия.
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