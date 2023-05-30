Россиянам придется тратить больше денег на окрошку

Цены на огурцы и сметану выросли в рамках общей инфляции. В небольших магазинах средняя цена на 1 кг огурцов составляет 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года. Цены на квас и кефир выросли на 5% и на 2% соответственно и составляют 86 рублей и 72 рубля за литр. Средняя цена за десяток яиц в мае 2023 года составила 84 рубля, что на 1% дороже, чем в мае 2022 года. Стоимость редиса и вареной колбасы незначительно изменилась, увеличившись на 0,6% и 0,4% соответственно. Однако, цена на картофель снизилась: в мае 2023 года в среднем 1 кг можно купить за 42 рубля, что на 21% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.