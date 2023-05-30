Эксперты назвали запахи-раздражители головной боли

Согласно результатам исследований, в которых принимали участие около 100 человек, есть два запаха, которые с наибольшей вероятностью вызовут у человека мигрень или усилят ее в разы. Главным раздражающим мигрень запахом являются духи, как правило, с цветочными нотками. Чуть с меньшей вероятностью мигрень могут спровоцировать табак, пот и бензин, сообщается в журнале Scientific Reports.