На берегах Каспийского моря может появиться «клон» гостиницы из ОАЭ

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил о своем намерении построить гостиницу, схожую по технике постройки и дизайну с объектом размещения в горде Дубай Burj Al Arab.
Как сообщает сайт РИА Новости Недвижимость, возведение постройки запланировано недалеко от Баку, в Каспийском море. Само здание будет располагаться на искусственном насыпном острове, его построят за три года.
«В настоящий момент проект находится на согласовании у властей Азербайджана», - заявил Аглагаров.
Запланированная площадь постройки будет составлять 120 тысяч квадратных метров. Инвестиции в амбициозный проект, по предварительным оценкам, составят до $250 млн.
Ранее сотрудники министерства имущественных отношений МО обнаружили незаконную гостиницу в Орехово-Зуеве.