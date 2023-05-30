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На берегах Каспийского моря может появиться «клон» гостиницы из ОАЭ

Весь мир
На берегах Каспийского моря может появиться «клон» гостиницы из ОАЭ

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил о своем намерении построить гостиницу, схожую по технике постройки и дизайну с объектом размещения в горде Дубай Burj Al Arab.

Как сообщает сайт РИА Новости Недвижимость, возведение постройки запланировано недалеко от Баку, в Каспийском море. Само здание будет располагаться на искусственном насыпном острове, его построят за три года.

«В настоящий момент проект находится на согласовании у властей Азербайджана», - заявил Аглагаров.

Запланированная площадь постройки будет составлять 120 тысяч квадратных метров. Инвестиции в амбициозный проект, по предварительным оценкам, составят до $250 млн.

Ранее сотрудники министерства имущественных отношений МО обнаружили незаконную гостиницу в Орехово-Зуеве.
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