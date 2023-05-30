ВСУ атаковали территорию ДНР 33 раза за сутки 29 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 33 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 29 мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм); горловское (15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм); ясиноватское (один обстрел из артиллерии 155 мм); волновахское (два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм). Всего за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 210 различных снарядов.
Районы семи населенных пунктов оказались под огнем противника: Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Владимировка и Комсомольский. В результате совершенных обстрелов погибло одно гражданское лицо – мужчина. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских, в том числе подросток 2006 года рождения.
Ранее сообщалось, что правоохранитель в США выстрелил в чернокожего мальчика, который вызвал полицию на помощь. Мать ребенка требует немедленной отставки стража порядка.