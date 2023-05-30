ВСУ атаковали территорию ДНР 33 раза за сутки 29 мая

Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм); горловское (15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм); ясиноватское (один обстрел из артиллерии 155 мм); волновахское (два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм). Всего за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 210 различных снарядов.