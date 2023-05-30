Не делайте этого: Диетолог Ольга Лушникова назвала главную опасность перекусов

Как правило, для перекусов люди выбирают что-то небольшое, но калорийное и вредное. Таким образом, когда в течение дня съедается много небольших перекусов, в совокупности это приносит больше вреда, чем пара полноценных приемов пищи, что приводит к быстрому набору лишнего веса и соответствующим заболеваниям, информируют «Известия». Также Лушникова заявила, что частые перекусы разрушают эмаль и, как следствие, зубы, так как слюна не успевает правильно вырабатываться и защищать их.