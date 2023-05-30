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Не делайте этого: Диетолог Ольга Лушникова назвала главную опасность перекусов

Общество
Не делайте этого: Диетолог Ольга Лушникова назвала главную опасность перекусов

Диетолог Ольга Лушникова рассказала об опасности небольших, но частых перекусов для веса и зубов.

Как правило, для перекусов люди выбирают что-то небольшое, но калорийное и вредное. Таким образом, когда в течение дня съедается много небольших перекусов, в совокупности это приносит больше вреда, чем пара полноценных приемов пищи, что приводит к быстрому набору лишнего веса и соответствующим заболеваниям, информируют «Известия». Также Лушникова заявила, что частые перекусы разрушают эмаль и, как следствие, зубы, так как слюна не успевает правильно вырабатываться и защищать их.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова призвала людей отказаться от еды во время просмотра чего-либо. Это связано с тем, что организм не может сосредоточиться на переваривании пищи, отвлекается, и еда усваивается неправильно, что приводит к негативным последствиям.
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