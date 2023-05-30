Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Боррель призывает остановить конфликт на Балканах

Политика
Боррель призывает остановить конфликт на Балканах

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что участники конфликта в Косово должны избегать эскалации и остановить насилие.

Как сообщает сайт агентства РИА Новсти глава Евродипломатии считает, что возникшая в регионе конфронтация двух сторон должна быть улажена диалогом. Сама «горячая» фаза противостояния началась после того, как спецназ Косово открыл огонь из автоматов Калашникова по группе сербов. Сообщается об одном пострадавшем, получившем пулевое ранение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер Косово Курти лишь стремится к бессмысленному кровопролитию в регионе.
Жозеп Боррель косово сербия
Военкоры ФАН