Боррель призывает остановить конфликт на Балканах

Как сообщает сайт агентства РИА Новсти глава Евродипломатии считает, что возникшая в регионе конфронтация двух сторон должна быть улажена диалогом. Сама «горячая» фаза противостояния началась после того, как спецназ Косово открыл огонь из автоматов Калашникова по группе сербов. Сообщается об одном пострадавшем, получившем пулевое ранение.