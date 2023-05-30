США рассчитывают на укрепление трансатлантической безопасности в НАТО с помощью Турции

В понедельник, 29 мая, Байден обсудил с Эрдоганом необходимость укрепления сотрудничества между Турцией и США, в частности, между народами двух стран. Также Байден обратил внимание на продолжение союзнических отношений Вашингтона и Анкары, как участников НАТО для обеспечения трансатлантической безопасности и своевременного реагирования на глобальные вызовы, сообщает пресс-служба Белого дома.