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США рассчитывают на укрепление трансатлантической безопасности в НАТО с помощью Турции

Политика
США рассчитывают на укрепление трансатлантической безопасности в НАТО с помощью Турции

Белый дом сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером Турции Реджепом Эрдоганом касательно НАТО.

В понедельник, 29 мая, Байден обсудил с Эрдоганом необходимость укрепления сотрудничества между Турцией и США, в частности, между народами двух стран. Также Байден обратил внимание на продолжение союзнических отношений Вашингтона и Анкары, как участников НАТО для обеспечения трансатлантической безопасности и своевременного реагирования на глобальные вызовы, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее Байден поздравил Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах в Турции и пожелал ему дальнейших успехов. Также американский президент выразил надежду, что переизбрание Эрдогана благоприятно отразится на настроении в обществе.
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