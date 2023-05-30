«Круг добра»: В Совфеде призвали увеличить присутствие России в странах ОДКБ и в Африке

Глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев сообщил в Telegram о необходимости увеличения присутствия России на территории государств-членов ОДКБ, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в связи с усилением враждебности США в отношении Москвы.
Сенатор заявил, что Россия способна обеспечивать разрешение конфликтов и установление безопасности «в отдельных странах и целых регионах», – политик привел в пример Африку. Бондарев выразил надежду на усиление сотрудничества с государствами региона по итогам экономического форума Россия-Африка, который пройдет с 26 по 29 июня 2023 года.
Сенатор считает, что для этого существуют «все» предпосылки, к тому же Москва ранее подписала с Суданом соглашение о расположении на его территории базы до 300 военнослужащих – она способна обслуживать до четырех военных кораблей. Политик считает, что формирование новых баз России за рубежом – это создание «круга добра» – Бондарев призвал Африку к нему присоединиться.
Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил о бесполезности действий НАТО в Косово. Президент обвинил альянс в нарушении обещаний.