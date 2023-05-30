«Круг добра»: В Совфеде призвали увеличить присутствие России в странах ОДКБ и в Африке

Сенатор считает, что для этого существуют «все» предпосылки, к тому же Москва ранее подписала с Суданом соглашение о расположении на его территории базы до 300 военнослужащих – она способна обслуживать до четырех военных кораблей. Политик считает, что формирование новых баз России за рубежом – это создание «круга добра» – Бондарев призвал Африку к нему присоединиться.