Десять стран примут участие в заседании о решении конфликта в Косово

Во встрече примут участие представители Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, Китая и России. По словам Вучича, Сербия хочет донести до стран, что конфликт в Косово доходит до точки невозврата и его экстренно нужно решать и, так как силы НАТО не справляются с этой задачей, то вышеперечисленные страны должны принять участие в решении ситуации и стабилизации безопасности в регионе, рассказал Вучич во время своего официального обращения к гражданам Сербии.