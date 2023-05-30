Десять стран примут участие в заседании о решении конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич намерен провести внеплановую встречу с представителями нескольких стран для того, чтобы обратить внимание на усугубившуюся ситуацию касательно безопасности в регионе Косово.
Во встрече примут участие представители Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, Китая и России. По словам Вучича, Сербия хочет донести до стран, что конфликт в Косово доходит до точки невозврата и его экстренно нужно решать и, так как силы НАТО не справляются с этой задачей, то вышеперечисленные страны должны принять участие в решении ситуации и стабилизации безопасности в регионе, рассказал Вучич во время своего официального обращения к гражданам Сербии.
Ранее Вучич заявил, что НАТО не выполнили своих обещаний касательно Косово. Североатлантический альянс обещал защищать сербов и предотвратить насилие в регионе, однако этого не произошло.