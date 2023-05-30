Американская полиция застрелила 11-летнего мальчика, который позвонил с просьбой о помощи

Как сообщает издание The New York Times, мальчик вызвал полицию из-за того, что в дом, к нему с мамой, вломился ее бывший парень и «впал в ярость». Прибывший на место полицейский потребовал всех выйти из дома с поднятыми руками. Вышедший Адерьен сразу же получил пулю в грудь. Сейчас его состояние оценивается как хорошее.