Американская полиция застрелила 11-летнего мальчика, который позвонил с просьбой о помощи

11-летний чернокожий мальчик Адерьен Мурри получил серьезные травмы печени, легких и грудной клетки, в результате выстрела полицейского.
Как сообщает издание The New York Times, мальчик вызвал полицию из-за того, что в дом, к нему с мамой, вломился ее бывший парень и «впал в ярость». Прибывший на место полицейский потребовал всех выйти из дома с поднятыми руками. Вышедший Адерьен сразу же получил пулю в грудь. Сейчас его состояние оценивается как хорошее.
Мать мальчика требует немедленной отставки служителя закона.
«Это не может продолжаться. Мой ребенок чуть не расстался с жизнью», - заявляет она.
Адвокат семьи уверен в невиновности ребенка, и что повода для открытия стрельбы полицейским де факто быть не может, если это «11-летний невооруженный мальчик».
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