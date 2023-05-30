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Американская полиция застрелила 11-летнего мальчика, который позвонил с просьбой о помощи

Происшествия
Американская полиция застрелила 11-летнего мальчика, который позвонил с просьбой о помощи

11-летний чернокожий мальчик Адерьен Мурри получил серьезные травмы печени, легких и грудной клетки, в результате выстрела полицейского.

Как сообщает издание The New York Times, мальчик вызвал полицию из-за того, что в дом, к нему с мамой, вломился ее бывший парень и «впал в ярость». Прибывший на место полицейский потребовал всех выйти из дома с поднятыми руками. Вышедший Адерьен сразу же получил пулю в грудь. Сейчас его состояние оценивается как хорошее.

Мать мальчика требует немедленной отставки служителя закона.

«Это не может продолжаться. Мой ребенок чуть не расстался с жизнью», - заявляет она.

Адвокат семьи уверен в невиновности ребенка, и что повода для открытия стрельбы полицейским де факто быть не может, если это «11-летний невооруженный мальчик».

Ранее сообщалось о том, что мужчина насмерть забил собаку своей знакомой в Подмосковье.
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