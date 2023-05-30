Пакистанец выжил после того, как был погребен под лавиной в течение 24 часов

Одиннадцать человек, в том числе четыре женщины и ребенок, оказались погребены под снегом, после того, как лавина обрушилась на временное поселение кочевников. Об этом сообщает издание Gulf Today.
Последним человеком, которого спасли из-под снега стал 70-летний Мухаммад Хусейн. Суровые погодные условия затруднили доступ к удаленному месту происшествия и существенно осложнили проведение спасательной операции.
В результате этого пожилой мужчина провел под завалами более суток, однако смог выжить. Погибшие были отправлены в родные места для захоронения, а раненые, в том числе ребенок, были доставлены в местную больницу, где они, как сообщается, находятся в критическом состоянии.
«Такие инциденты становятся все более частыми из-за изменения климата», — говорится в заявлении премьер-министра Шахбаза Шарифа.
Пакистан, который в последние годы столкнулся с рекордными муссонными дождями и таянием ледников в северных горах, входит в топ-10 стран, подверженных риску стихийных бедствий из-за изменения климата.
Ранее СМИ сообщили, что в результате обрушения нелегальной шахты в Гане погибло семь человек. Пострадавшие занимались несанкционированной добычей полезных ископаемых.