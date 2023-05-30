Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово из-за их бесполезности.
По словам Вучича, силы НАТО в Косово должны были защитить сербов от насилия, притеснения и незаконным действиям по отношению к сербским муниципалитетам. Однако ничего из этого не было сделано со стороны НАТО, несмотря на многочисленные обещания, которые давал альянс касательно происходящей ситуации в регионе, говорится в официальном обращении Вучича к сербам.
Ранее Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он намеренно накаляет обстановку в регионе для того, чтобы в конечном счете привести ее к массовому бессмысленном кровопролитию. По словам Вучича, он многократно предупреждал об этом, но никто не стал слушать, что и привело к усугубившейся сейчас ситуации в Косово.