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Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Политика
Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово из-за их бесполезности.

По словам Вучича, силы НАТО в Косово должны были защитить сербов от насилия, притеснения и незаконным действиям по отношению к сербским муниципалитетам. Однако ничего из этого не было сделано со стороны НАТО, несмотря на многочисленные обещания, которые давал альянс касательно происходящей ситуации в регионе, говорится в официальном обращении Вучича к сербам.

Ранее Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он намеренно накаляет обстановку в регионе для того, чтобы в конечном счете привести ее к массовому бессмысленном кровопролитию. По словам Вучича, он многократно предупреждал об этом, но никто не стал слушать, что и привело к усугубившейся сейчас ситуации в Косово.
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