Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Ранее Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он намеренно накаляет обстановку в регионе для того, чтобы в конечном счете привести ее к массовому бессмысленном кровопролитию. По словам Вучича, он многократно предупреждал об этом, но никто не стал слушать, что и привело к усугубившейся сейчас ситуации в Косово.