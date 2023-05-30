Эксперт Наталья Макеева: Украина ведет тотальную войну и вынуждает на создание новых правил игры

По словам Макеевой, многие международные правила активно игнорируются странами, и они ссылаются на них, когда им удобно. В качестве примера политолог привела Украину, которая ведет против России «тотальную войну», не различая гражданское и военное общество. Текущая ситуация вынуждает антизападный блок придумывать новые правила игры, которые будут контролироваться балансом мировых сил, приводит слова Макеевой «Радио Sputnik».