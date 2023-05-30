Эксперт Наталья Макеева: Украина ведет тотальную войну и вынуждает на создание новых правил игры

Политолог Наталья Макеева рассказала о том, почему в текущее время необходимо менять международные договоренности.
По словам Макеевой, многие международные правила активно игнорируются странами, и они ссылаются на них, когда им удобно. В качестве примера политолог привела Украину, которая ведет против России «тотальную войну», не различая гражданское и военное общество. Текущая ситуация вынуждает антизападный блок придумывать новые правила игры, которые будут контролироваться балансом мировых сил, приводит слова Макеевой «Радио Sputnik».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие страны объявили Москве «тотальную гибридную войну», которая обусловлена желанием Запада вернуть однополярный мир, путем изолирования РФ.