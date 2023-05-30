Россияне получат возможность ездить в Европу через Грузию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways опубликовала сквозные тарифы на перелеты в Европу через Тбилиси. Об этом пишет Ассоциация туроператоров (ATOP).
Авиакомпания в настоящий момент уже предоставляет россиянам возможность приобретения билетов по европейским направлениям – из Москвы в Вену и Париж. Стоимость билета в столицу Австрии в середине июня стартует от 49,5 тысячи рублей на одного пассажира в одну сторону с багажом, время в пути составит семь часов 45 минут.
Билет в Париж обойдется в 51 тысячу, а время пути – 9,5 часов. В перспективе различные туристические операторы также готовы заняться организацией рейсов с помощью Georgian Airways в Италию, Грецию и Кипр.
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