Россияне получат возможность ездить в Европу через Грузию

Авиакомпания в настоящий момент уже предоставляет россиянам возможность приобретения билетов по европейским направлениям – из Москвы в Вену и Париж. Стоимость билета в столицу Австрии в середине июня стартует от 49,5 тысячи рублей на одного пассажира в одну сторону с багажом, время в пути составит семь часов 45 минут.