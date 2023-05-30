Турки убили жителя Германии на почве «ненависти к немцам»

Двое мужчин устроили засаду внутри гаража, когда жертва сидела в своем Audi. Они выстрелили в Нольте несколько раз и скрылись с места преступления. Сообщается, что дорожный спор был не единственной причиной убийства. По данным прокуратуры, «гнев и неприятие в отношении немецких граждан» также послужили мотивом в этом деле. После убийства полиция создала специальную комиссию и предложила вознаграждение в размере до 5 000 евро за улики, которые помогут осудить преступника. В результате рейда двое мужчин были взяты под стражу.