Турки убили жителя Германии на почве «ненависти к немцам»

Немецкая полиция задержала двух турков по подозрению в убийстве гражданина Германии за то, что он «был немцем». Об этом сообщает издание Remix News.
Инцидент, произошедший 7 марта на парковке, несколько месяцев приводил в замешательство немецкие власти. Однако теперь следователи утверждают, что убийству 58-летнего Кристиана Нольте предшествовало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее за несколько дней до этого. Нольте сфотографировал машину преступника, чем вызвал его гнев.
«Именно тогда дортмундец решил убить его», — сообщили в полиции.
Двое мужчин устроили засаду внутри гаража, когда жертва сидела в своем Audi. Они выстрелили в Нольте несколько раз и скрылись с места преступления. Сообщается, что дорожный спор был не единственной причиной убийства. По данным прокуратуры, «гнев и неприятие в отношении немецких граждан» также послужили мотивом в этом деле. После убийства полиция создала специальную комиссию и предложила вознаграждение в размере до 5 000 евро за улики, которые помогут осудить преступника. В результате рейда двое мужчин были взяты под стражу.
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