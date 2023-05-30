Китай снова отказал США в проведении встречи министров обороны

Ранее Китай уже давал США понять, что не рассматривает возможность реализации этой встречи, однако Вашингтон настаивал, из-за чего Пекину пришлось дать официальный отказ. Нежелание проводить диалог двух министров аргументирован тем, что в 2018 году США наложили на Шанфу санкции после того, как он закупил для Китая российские истребители Су-35.