Китай снова отказал США в проведении встречи министров обороны

США снова получили отказ от Китая касательно встречи министров обороны обеих стран. Теперь ответ стал носить официальный характер.
Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Пекин официально заявил о своем отказе во встречи своего министра обороны Ли Шанфу с американским коллегой Ллойдом Остином. Последний в начале мая обратился к Шанфу и предложил провести встречу на саммите «Шангри-Ла диалог», который должен затронуть темы региональной безопасности.
Ранее Китай уже давал США понять, что не рассматривает возможность реализации этой встречи, однако Вашингтон настаивал, из-за чего Пекину пришлось дать официальный отказ. Нежелание проводить диалог двух министров аргументирован тем, что в 2018 году США наложили на Шанфу санкции после того, как он закупил для Китая российские истребители Су-35.