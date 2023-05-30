Ученые считают, что прогнозы по потреблению угля в будущем крайне занижены

Как сообщает сайт РИА Новости, в 2030 году потребление угля необходимого энергетической промышленности в мире составит 7 млрд тонн, а в 2050 4,2 млрд тонн. Каменноугольный кокс же в 2050 году будет потребляться в объеме 1,2 млрд тонн, и это при худшем сценарии.