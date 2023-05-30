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Ученые считают, что прогнозы по потреблению угля в будущем крайне занижены

Экономика
Ученые считают, что прогнозы по потреблению угля в будущем крайне занижены

Бизнес-консалтинговая компания «Яков и партнеры» провела собственное исследование и сделала выводы, что потребление угля в будущем будет выше, чем ранее было спрогнозировано.

Как сообщает сайт РИА Новости, в 2030 году потребление угля необходимого энергетической промышленности в мире составит 7 млрд тонн, а в 2050 4,2 млрд тонн. Каменноугольный кокс же в 2050 году будет потребляться в объеме 1,2 млрд тонн, и это при худшем сценарии.

Основным потребителем угля станет Индия, страны Африки и Тихоокеанского региона.

«Это связано с ростом экономики и увеличением численности населения страны», - заявил эксперт компании Дмитрий Васюков.

Ранее Китай заявил о запуске первой в мире ракеты работающей на угольном топливе.
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