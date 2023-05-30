Роскомнадзор начнет продавать банкам личные данные об абонентах мобильной связи

В ходе заседания Комиссии по связи Российского союза промышленников и предпринимателей, была озвучена жесткая критика законопроекта, позволяющая Роскомнадзору собирать данные о клиентах мобильной связи и продавать их банкам.
Как сообщает издание Forbes, данный проект создан, чтобы помочь в противоборстве «отмыванию государственных денег» и помешать «финансированию терроризма». Именно с этим и связана недавно начавшаяся регистрация пользователей «подозрительных» SIM-карт.
Представители рынка сотовой связи выступают резко против законопроекта, ведь он негативно сказывается на их деятельности, создает лишнюю нагрузку и ущемляет интересы операторов связи.
Ранее передовую сотово-спутниковую связь пообещали ввести в России уже в 2035 году.