Лидер Сербии Александр Вучич: Премьер-министр Косово Курти хочет бессмысленного кровопролития

Представители Сербии регулярно говорили о том, что Курти намерен довести вооруженный конфликт в Косово до эскалации и устроить «кровопролитие во всем регионе», включая Метохию, говорится в официальном обращении Вучича к сербам. Он отметил, что никто на политической арене не хотел слушать Сербию, однако сейчас ситуация стала слишком громкой для всех.