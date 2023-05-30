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Лидер Сербии Александр Вучич: Премьер-министр Косово Курти хочет бессмысленного кровопролития

Политика
Лидер Сербии Александр Вучич: Премьер-министр Косово Курти хочет бессмысленного кровопролития

Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра республики Косово Альбина Курти в том, что тот хочет довести конфликт в регионе до неоправданного кровопролития.

Представители Сербии регулярно говорили о том, что Курти намерен довести вооруженный конфликт в Косово до эскалации и устроить «кровопролитие во всем регионе», включая Метохию, говорится в официальном обращении Вучича к сербам. Он отметил, что никто на политической арене не хотел слушать Сербию, однако сейчас ситуация стала слишком громкой для всех.

Ранее Вучич обвинил Курти в попытках копировать поведение и амбиции президента Украины Владимира Зеленского, что приведет к еще большим вооруженным столкновениям и жертвам. По словам сербского президента, народ страны не намерен терпеть такое развитие событий.
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