Президент Бразилии Лула призвал сплотиться страны Южной Америки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к сотрудничеству соседние южноамериканские страны для стимулирования экономического роста в регионе. Об этом сообщает издание The Rio Times.
Его слова прозвучали накануне саммита латиноамериканских лидеров в Бразилиа.
«На этой неделе в Бразилиа я принимаю президентов стран Южной Америки, чтобы вместе обсудить будущее нашего региона», — отметил президент.
Он подчеркнул, что «ни одна страна не растет в одиночку» и выразил готовность работать с соседями для создания альянсов, целью которых станет «экономическое развитие региона, укрепление культурных связей и защита демократии».
Ранее бразильский лидер провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и выразил готовность принять участие в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что намерен вести диалог с Москвой и Киевом одновременно.