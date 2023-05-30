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Президент Бразилии Лула призвал сплотиться страны Южной Америки

Политика
Президент Бразилии Лула призвал сплотиться страны Южной Америки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к сотрудничеству соседние южноамериканские страны для стимулирования экономического роста в регионе. Об этом сообщает издание The Rio Times.

Его слова прозвучали накануне саммита латиноамериканских лидеров в Бразилиа.

«На этой неделе в Бразилиа я принимаю президентов стран Южной Америки, чтобы вместе обсудить будущее нашего региона», — отметил президент.

Он подчеркнул, что «ни одна страна не растет в одиночку» и выразил готовность работать с соседями для создания альянсов, целью которых станет «экономическое развитие региона, укрепление культурных связей и защита демократии».

Ранее бразильский лидер провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и выразил готовность принять участие в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что намерен вести диалог с Москвой и Киевом одновременно.
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