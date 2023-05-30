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Египет и Турция договорились вывести дипломатические отношения на новый уровень

Политика
Египет и Турция договорились вывести дипломатические отношения на новый уровень

Официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми заявил, что лидеры Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатического взаимодействия между странами.

Президент Египта во время телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу с переизбранием на пост главы государства. Лидеры договорились укреплять отношения между странами и начать процесс повышения дипотношений и обмен послами, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущее положение дел вокруг украинского кризиса.
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