Российская актриса из сериала «Ольга» Яна Троянова вызвала резкую реакцию общественности на мысли, которые она высказала во время интервью блогеру Юрию Дудю✱. ФАН выяснил, что скрывается за ширмой ее жертвенного образа.
Троянова еще 11 октября 2022 года ликвидировала статус индивидуального предпринимателя, чтобы уйти от уплаты налогов. Тем не менее, в течение 2022 она зарабатывала деньги в рамках исполнения обязательств по контрактам. Актриса во время интервью слишком часто делала акцент на борьбе с «режимом» – ее борьба была настолько решительной и безжалостной, что она получила государственных контрактов на сумму 645 тысяч рублей.
В настоящее время Троянова проживает во Франции. Несмотря на то, что актриса заявила о желании вернуться в Россию, она не стесняется называть жителей России людьми, погрязшими в пьянстве, нелюбящими собственных детей, поддающимися воздействию «пропаганды». Все интервью выстроено на базисе так называемой «демшизы» (демократической шизофрении), актриса мало что понимает в международных делах и государственном управлении, но с невероятным стремлением делает виноватым во всем «режим».
Ранее сообщалось, что Яна Троянова развелась с режиссером Василием Сигаревым из-за совместного пьянства. Их брак длился с 2013 по 2020 год – пара на протяжении семи лет вела разгульный образ жизни.
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