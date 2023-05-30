Режим не люблю, но копейка не лишняя: Актриса Яна Троянова в 2022 году получила внушительные госконтракты

Троянова еще 11 октября 2022 года ликвидировала статус индивидуального предпринимателя, чтобы уйти от уплаты налогов. Тем не менее, в течение 2022 она зарабатывала деньги в рамках исполнения обязательств по контрактам. Актриса во время интервью слишком часто делала акцент на борьбе с «режимом» – ее борьба была настолько решительной и безжалостной, что она получила государственных контрактов на сумму 645 тысяч рублей.