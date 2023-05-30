Гигантская деревянная плотина в Канаде оказалась виновной в изменении климата на Северном полюсе

Затор, размером почти 52 квадратных километра, позволяет древесине накапливать более 3,4 миллиона тонн углерода и сопоставим с выбросами 2,5 млн автомобилей в год. Углеродный анализ показал, что самому старому бревну может быть более 1300 лет, хотя в основном там плавают деревья не старше 70 лет.