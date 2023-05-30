Гигантская деревянная плотина в Канаде оказалась виновной в изменении климата на Северном полюсе

Огромное скопление древних бревен, размером практически с Манхэттен, мешает выходу углекислого газа на севере Канады.
Как сообщает сайт The Washington Post, своеобразная плотина состоит из деревьев, пролежавших более тысячи лет во льдах, а теперь их унесло за Полярный круг. Возникший затор мешает торфяникам и океану «задерживать» углекислый газ и сдерживать факторы изменения климата.
Затор, размером почти 52 квадратных километра, позволяет древесине накапливать более 3,4 миллиона тонн углерода и сопоставим с выбросами 2,5 млн автомобилей в год. Углеродный анализ показал, что самому старому бревну может быть более 1300 лет, хотя в основном там плавают деревья не старше 70 лет.
Ранее ЕС заявил о намерении запретить продажу автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года.