Невролог Алехина рассказала, как просто распознать инсульт

Врач-невролог Александра Алехина рассказывает о четырех признаках, которые свидетельствуют об инсульте. Рекомендации специалиста опубликовало издание «Медикфорум».
Симптомами инсульта могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение, паралич, а также нарушения зрения и речи. Подозрение на инсульт можно проверить с помощью так называемого FAST-теста, который занимает небольшое количество времени. Буквы F, A, S и T обозначают лицо, руки, речь и время соответственно. Если лицо искажается при улыбке, руки не поднимаются одинаково с обеих сторон, речь невнятная или сбивчивая, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Алехина отмечает, что на ранней стадии обнаруженный инсульт может быть вылечен лекарствами, поэтому крайне важно быстро обратиться за помощью.
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