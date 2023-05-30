Невролог Алехина рассказала, как просто распознать инсульт

Симптомами инсульта могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение, паралич, а также нарушения зрения и речи. Подозрение на инсульт можно проверить с помощью так называемого FAST-теста, который занимает небольшое количество времени. Буквы F, A, S и T обозначают лицо, руки, речь и время соответственно. Если лицо искажается при улыбке, руки не поднимаются одинаково с обеих сторон, речь невнятная или сбивчивая, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Алехина отмечает, что на ранней стадии обнаруженный инсульт может быть вылечен лекарствами, поэтому крайне важно быстро обратиться за помощью.