Политик Рогов опроверг факт взрыва в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что факт взрыва в Мелитополе никто не смог подтвердить.
Он заявляет, что, проведя мониторниг канала экстренных служб, Рогов так и не смог найти подтверждения о том, что в Мелитополе произошел взрыв.
«Прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждается», - заявил Рогов.
В медицинские центры и службы никто так и не обращался за помощью. Повреждения инфраструктуры города также не были зафиксированы. Причина возникновения хлопка так и остается неизвестной.
Ранее поступила информация, что 29 мая в Мелитополе произошел взрыв.