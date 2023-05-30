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Политик Рогов опроверг факт взрыва в Мелитополе

Происшествия
Политик Рогов опроверг факт взрыва в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что факт взрыва в Мелитополе никто не смог подтвердить.

Он заявляет, что, проведя мониторниг канала экстренных служб, Рогов так и не смог найти подтверждения о том, что в Мелитополе произошел взрыв.

«Прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждается», - заявил Рогов.

В медицинские центры и службы никто так и не обращался за помощью. Повреждения инфраструктуры города также не были зафиксированы. Причина возникновения хлопка так и остается неизвестной.

Ранее поступила информация, что 29 мая в Мелитополе произошел взрыв.
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