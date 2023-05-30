Украинский лидер Зеленский поблагодарил погибших американских наемников

В своем видеообращении, посвященном празднованию Дня поминовения в США, Зеленский отметил, что американские боевики «преданно отстаивали ценности свободы». Президент также подчеркнул, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за оказанную поддержку. Он отметил, что когда люди вспоминают воинов, «погибших во имя свободы», они помнят о ценностях, ради которых живут и причины по которым «продолжают существовать свободные страны».