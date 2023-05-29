Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о тяжелом дне для Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в своем Telegram-канале к местным жителям и прокомментировал обстрелы ВСУ по региону.
Так, политик выразил свои соболезнования семье погибшего в результате обстрела.
«Очень тяжелый день заканчивается. Большое количество обстрелов, один человек погиб», - заявил Гладков.
Он также отметил, что электросеть была восстановлена и должна будет обеспечить Шебекино светом. Отдельные слова благодарности Гладков сказал работникам коммунальных и экстренных служб, которые смогли помочь удержать ситуацию под контролем и наладили поставки воды, света и тепла.
«Энергетики совершили практически невозможное после большого объема повреждений в результате многочасового обстрела», - подчеркнул Гладков.
Местных жителей он успокоил и заверил, что войска дежурят на постах, а администрация области находится на своих рабочих местах.
Ранее сайт RT рассказал, как украинский политик Подоляк призвал создать демилитаризированную зону на границе с Россией.