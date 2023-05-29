Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о тяжелом дне для Шебекино

Он также отметил, что электросеть была восстановлена и должна будет обеспечить Шебекино светом. Отдельные слова благодарности Гладков сказал работникам коммунальных и экстренных служб, которые смогли помочь удержать ситуацию под контролем и наладили поставки воды, света и тепла.