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Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о тяжелом дне для Шебекино

Политика
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о тяжелом дне для Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в своем Telegram-канале к местным жителям и прокомментировал обстрелы ВСУ по региону.

Так, политик выразил свои соболезнования семье погибшего в результате обстрела.

«Очень тяжелый день заканчивается. Большое количество обстрелов, один человек погиб», - заявил Гладков.

Он также отметил, что электросеть была восстановлена и должна будет обеспечить Шебекино светом. Отдельные слова благодарности Гладков сказал работникам коммунальных и экстренных служб, которые смогли помочь удержать ситуацию под контролем и наладили поставки воды, света и тепла.

«Энергетики совершили практически невозможное после большого объема повреждений в результате многочасового обстрела», - подчеркнул Гладков.

Местных жителей он успокоил и заверил, что войска дежурят на постах, а администрация области находится на своих рабочих местах.

Ранее сайт RT рассказал, как украинский политик Подоляк призвал создать демилитаризированную зону на границе с Россией.
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