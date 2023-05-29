Сенатор Сергей Цеков: Запад знает о последствиях введения санкций против Турции

Несмотря на то, что Запад рассчитывал на победу оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу, являющегося главным соперником Эрдогана, он не станет предпринимать каких-либо действий в виде, например, введения санкций против турецкого лидера. Западные страны не станут таким образом показывать свое несогласие с результатами выборов, потому что знают о последствиях, которые последуют за подобными действиями. Они просто смирятся с этим фактом, приводит слова Цекова «Радио Sputnik».