Сенатор Сергей Цеков: Запад знает о последствиях введения санкций против Турции

Российский сенатор Сергей Цеков рассказал, почему западные страны не будут проявлять активных действий против переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана.
Несмотря на то, что Запад рассчитывал на победу оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу, являющегося главным соперником Эрдогана, он не станет предпринимать каких-либо действий в виде, например, введения санкций против турецкого лидера. Западные страны не станут таким образом показывать свое несогласие с результатами выборов, потому что знают о последствиях, которые последуют за подобными действиями. Они просто смирятся с этим фактом, приводит слова Цекова «Радио Sputnik».
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что США могут наложить санкции на Эрдогана из-за его победы в президентских выборах. Это аргументировано тем, что Запад хочет заставить Турцию двигаться по необходимому ему пути через манипуляции с экономикой.